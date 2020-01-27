В Кашкадарье 32-летний мужчина скончался после допроса сотрудниками УВД

CentralAsia (UZ) - В Кашкадарье заключены под стражу сотрудники органов внутренних дел, подозреваемые в превышение полномочий по отношению к 32-летнему мужчине, который скончался после «общения» со служителями закона. Об этом сообщает издание "Новости Кашкадарьи"

По данным пресс-службы областной прокуратуры, трагедия произошла 23 января этого года в 01:50. Во время оперативно-розыскных мероприятий в селе Лангар сотрудники управления координации деятельности органов внутренних дел по Чиракчинскому району задержали 32-летнего местного жителя по подозрению в краже крупного рогатого скота. Задержанного доставили в отделение, где он впоследствии скончался.

В настоящее время в отношении как минимум двух сотрудников управления координации деятельности органов внутренних дел по Чиракчинскому району возбуждено уголовное дело по части первой статье 206 Уголовного кодекса Республики Узбекистан («Превышение власти или должностных полномочий»).