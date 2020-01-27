Минздрав Таджикистана: Случаев заражения новым коронавирусом в стране не зарегистрировано

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане к сегодняшнему дню не зарегистрировано ни одного случая заражения новым коронавирусом, передает Avesta со ссылкой на пресс-центр министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ.

Отмечается, что согласно Конвенции Всемирной организации здравоохранения, членом которой является Таджикистан, республика соблюдает все требования ВОЗ, в том числе международные санитарные правила.

В частности, в аэропортах и на границах работают санитарно-карантинные пункты, которые непосредственно подчиняются Минздраву.

В случае, если ВОЗ объявит тревогу в связи с распространением нового коронавируса, то деятельность этих санитарно-карантинных пунктов будет переведена на круглосуточный режим.

Также отмечается, что в международных аэропортах республики установлены тепловизоры и термосканеры, через которые проходят пассажиры, прибывающее из Китая.

Между тем, как ранее сообщалось, с 23 января авиасообщение между Таджикистаном и Китаем временно приостановлено до 2-4 февраля.

При этом, как отмечают представители авиакомпаний «Сомон Эйр» и Юно-китайские авиалинии, данная мера не связана коронавирусом, а вводится ежегодно в связи с празднованием Китайского нового года.

По последним данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, которые приводят СМИ, число умерших в Китае в результате заражения новым коронавирусом достигло 80 человек, число заболевших выросло до 2744 человек.

Сообщается, что в провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса, от заболевания умерли 76 человек, общее число заболевших там выросло до 1423 человек.