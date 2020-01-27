Узбекистан и Беларусь взаимно признают документы об образовании

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил межправительственное соглашение двух стран о взаимном признании документов об образовании и обучении, сообщила "Норма".



Документ подписан сторонами в ходе официального визита Шавката Мирзиёева в Минск в августе 2019 года. Тогда в рамках двусторонних переговоров в расширенном составе был оформлен солидный пакет документов в производственной, научно-технической отраслях, IT–сфере, межрегиональном сотрудничестве.

Эксперты отмечают активизацию контактов Узбекистана и Беларуси по вопросам образования. С 2018 года в Узбекистане успешно функционируют совместные факультеты Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка и Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами, а также Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники и Ташкентского университета информационных технологий им. Мухаммада ал-Хоразмий.

В Белорусском государственном технологическом университете стартовала подготовка узбекских граждан по совместным образовательным программам с Ташкентским химико-технологическим институтом и Ташкентским государственным техническим университетом. В скором времени ожидается запуск совместных образовательных программ узбекских вузов с другими белорусскими университетами.

С узбекской стороны компетентным органом, ответственным за реализацию соглашения является Госинспекция по надзору за качеством образования. МИД страны направит белорусским коллегам соответствующее уведомление о выполнении Узбекистаном всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления данного соглашения в силу.

Подробнее: https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/uzbekistan_i_belarus_vzaimno_priznayut_dokumenty_ob_obrazovanii