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  27 января 2020
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В Нур-Султане вводят режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды

CentralAsia (KZ) -  Заместитель министра внутренних дел Казахстана Юрий Ильин на брифинге сообщил, что в Нур-Султане из-за погодных условий объявлена чрезвычайная ситуация, передает zakon.kz.

- У нас по городу Нур-Султану чрезвычайная ситуация объявлена, она прошла регистрацию в управлении юстиции. На данное время готовится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в шести регионах - это Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, частично там, где имеются затруднения, в том числе в обеспечении населенных пунктов, она будет объявляться, - сказал Юрий Ильин.

Причины объявления - это нарушение систем жизнеобеспечения, возможности доставки своевременно людей к местам проживания и местам работы, а также обеспечения продуктами питания и медицинскими услугами.

Поэтому в зависимости от обстановки на территории акимата регионов принимают решение об объявлении чрезвычайной ситуации.

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