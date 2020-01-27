[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На рынке Худжанда мужчина избил женщину (видео)

CentralAsia (TJ) -  На странице Parviz TV в Facebook опубликовано видео избиения молодой женщины на рынке "Панджшанбе” города Худжанд на севере Таджикистана.

На видео видно, как женщина кричит мужчине в лицо: "Как ты можешь опозорить меня на глазах у всех людей на рынке?” Разгневанный мужчина вдруг начинает бить ее руками и ногами, а после того как она падает, скрывается с места происшествия, передает Ахбор.

Видео заканчивается криками женщины на весь рынок.

Неизвестно когда записано это видео, но женщина во время конфликта подчеркивает, что события происходят на рынке "Панджшанбе”.

print
  • Средняя школа при посольстве России проигнорировала решение правительства Монголии о приостановке работы из-за коронавируса
  • Премьер-министр Казахстана провел совещание по вопросу защиты населения от коронавируса
  • Группа студентов вернулась из Китая в Ташкент - СМИ



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com