На рынке Худжанда мужчина избил женщину (видео)
- Таджикистан, общество
- 12:59, 27 января 2020
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CentralAsia (TJ) - На странице Parviz TV в Facebook опубликовано видео избиения молодой женщины на рынке "Панджшанбе” города Худжанд на севере Таджикистана.
На видео видно, как женщина кричит мужчине в лицо: "Как ты можешь опозорить меня на глазах у всех людей на рынке?” Разгневанный мужчина вдруг начинает бить ее руками и ногами, а после того как она падает, скрывается с места происшествия, передает Ахбор.
Видео заканчивается криками женщины на весь рынок.
Неизвестно когда записано это видео, но женщина во время конфликта подчеркивает, что события происходят на рынке "Панджшанбе”.