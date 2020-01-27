На рынке Худжанда мужчина избил женщину (видео)

CentralAsia (TJ) - На странице Parviz TV в Facebook опубликовано видео избиения молодой женщины на рынке "Панджшанбе” города Худжанд на севере Таджикистана.

На видео видно, как женщина кричит мужчине в лицо: "Как ты можешь опозорить меня на глазах у всех людей на рынке?” Разгневанный мужчина вдруг начинает бить ее руками и ногами, а после того как она падает, скрывается с места происшествия, передает Ахбор.

Видео заканчивается криками женщины на весь рынок.

Неизвестно когда записано это видео, но женщина во время конфликта подчеркивает, что события происходят на рынке "Панджшанбе”.