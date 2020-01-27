Замминистра иностранных дел Монголии Б.Батцэцэг стала послом в Италии

CentralAsia (MNG) - Заместитель министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх отстранена от должности и назначена послом в Италии. Данное решение было поддержано правительством.

Советник премьер-министра Б.Мөнхжин будет назначен заместителем министра иностранных дел. Его кандидатура была выдвинута на заседании Совета Монгольской народной партии премьером страны У.Хурэлсухом.

У.Хурэлсух, который выдвинул его на должность дипломата сказал, что Мөнхжин вместе с главой МИД Д.Цогтбаатаром повысит этику и профессионализм сотрудников по международным отношениям.

Б.Мөнхжин работает в министерстве иностранных дел с 2008 года. В последние два года он консультировал премьер-министра по шести зарубежным визитам и повысил свой профессиональный уровень в Оксфорде.