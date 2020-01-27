Глава МИД Узбекистана посетит Германию с рабочим визитом

CentralAsia (UZ) - Делегация Узбекистана во главе с Министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 27-30 января 2020 года посетит с рабочим визитом Германию.

В Берлине узбекская делегация примет участие в международной конференции по презентации инициативы «Зеленая Центральная Азия».

Делегация Узбекистана в рамках пребывания в ФРГ также проведет ряд двусторонних встреч, сообщает пресс-служба МИД.