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  27 января 2020
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Глава МИД Узбекистана посетит Германию с рабочим визитом

CentralAsia (UZ) -  Делегация Узбекистана во главе с Министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 27-30 января 2020 года посетит с рабочим визитом Германию.

В Берлине узбекская делегация примет участие в международной конференции по презентации инициативы «Зеленая Центральная Азия».

Делегация Узбекистана в рамках пребывания в ФРГ также проведет ряд двусторонних встреч, сообщает пресс-служба МИД.

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