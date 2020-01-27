Жители Туркменистана вынуждены совершать онлайн-покупки «в обход» - СМИ

CentralAsia (TM) - Жители Туркменистана, часто совершающие покупки в зарубежных интернет-магазинах, не могут полноценно пользоваться своими банковскими картами Visa и Mastercard. Пока в стране говорят о внедрении новых технологий в сферу банковских услуг, люди ищут знакомых с картами банков Турции и Эмиратов для осуществления покупок в AliExpress, сообщает turkmen.news.

При недоразвитой собственной системе международных платежей в Ашхабаде обретают популярность услуги посредников, имеющих зарубежные банковские карты или российские онлайн-кошельки WebMoney, Яндекс-деньги и Qiwi. За определенный процент или фиксированную сумму они помогут приобрести в интернете любой товар. Клиенты рассчитываются с ними наличными, в манатах или долларах. Например, за товар на сумму в $50 владелец онлайн-кошелька берет $52-$55, либо считает каждый потраченный доллар не по 19 манатов – это рыночный курс, а по 20 или 21.

В Туркменистане с 2015 года действует фиксированный курс доллара и валют других стран. Один доллар по государственному курсу стоит 3,5 маната, но на рынке за него дают почти 19 манатов. Конвертацией валют по госкурсу могут пользоваться некоторые государственные учреждения и считанные предприниматели, осуществляющие поставку импорта по контрактам с министерством торговли и внешнеэкономических связей. Обычному гражданину прийти в банк и купить доллары по курсу в 3,5 маната невозможно, валюту можно только продать.

Источники издания говорят, что на ашхабадской «толкучке» сегодня можно найти все, что угодно, но бывает так, что необходимый товар есть только в интернете. Имея на руках международные платежные средства, в Туркменистане от этих карт толку нет, говорят источники. Людям приходится обращаться к посредникам, переплачивая за товар приличную сумму.

Нарекания у жителей вызывает и работа национальной почтовой компании «Туркменпочта». Заказы из-за заграницы доходят не в полном объеме, например, из шести пакетов от AliExpress на руки люди получают только четыре. Остальные посылки теряются либо могут месяцами лежать на складах почты.

«Продавцы из AliExpress почти всегда возвращают деньги, но частые случаи утери бандеролей на туркменской почте сказываются на цене доставки в Туркменистан – порой она превышает стоимость самого товара», — сообщил источник издания.

Из-за разницы в курсах валют в последние годы многие жители страны стали заниматься «валютным туризмом»: ездить в соседние страны для снятия денег или фиктивных покупок с использованием своих туркменских банковских карт. В таком случае с их счета списываются манаты по госкурсу, а привозимые назад доллары люди продают на базаре. Для некоторых семей такой способ заработка является основным доходом. Банки Туркменистана часто вводят ограничения на снятие денег или совершение покупок за рубежом, требуя подтверждения пребывания за границей в момент осуществления транзакции. Если штампы в паспорте отсутствуют, то карта пользователя блокируется.