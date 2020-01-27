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  27 января 2020
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Тела 10 узбекистанцев, погибших при пожаре в Томской области, доставлены на родину

CentralAsia (UZ) -  Тела 10 узбекистанцев, погибших при пожаре в Томской области РФ, доставлены в Ташкент.

«26 января утром рейсом HY-668 в Ташкент рабочей группой в составе представителей МИД, МВД, Агентства по вопросам внешней трудовой миграции доставлены тела 10 граждан Узбекистана, погибших при возгорании деревянного дома, расположенного в поселке Причулымский Асинского района Томской области», – сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

11 из 12 погибших – граждане Узбекистана, еще одна погибшая – гражданка РФ. Тело еще одного погибшего находится на экспертизе ДНК.

Пожар произошел в поселке Причулымский, в одноэтажном деревянном строении. Власти Томской области заявили, что здание было производственным помещением и «не было предназначено для проживания людей».

Лесопилку арендовала китайская компания ООО «Грин Вуд», известно, что на предприятии работали граждане КНР, Узбекистана и других стран. По данным издания Тайга.Инфо, ООО «Грин Вуд» принадлежит гражданину Китая Цангую Ма, зарегистрированному в Томской области. Гендиректор компании – Аньни Сунь – имеет новосибирский ИНН. По сведениям Генконсульства Узбекистана, директор компании «Грин Вуд» задержан правоохранительными органами.

Все погибшие граждане Узбекистана имели патенты на работу в России, подтвердили в региональном МЧС.

Следственный комитет России заявил, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело, причины пожара устанавливаются.

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