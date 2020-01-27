Таблица экспорта хлопка Узбекистана с 2017 по 2019 годы

CentralAsia (UZ) - Ежегодно в Узбекистане производится около 3,5 млн тонн хлопка-сырца и 1 млн тонн хлопкового волокна. Из них около 50% выработанного хлопка-волокна отгружается на экспорт.

По данным государственного комитета по статистике Руз:

на первом месте: по росту экспорта, на сегодняшний день занимает х/б пряжа (по отношению к 2017 году прирост на $294,8 млн),

на втором месте: готовые трикотажные изделия(прирост в $85,8 млн),

на третьем месте: трикотажное полотно ($34,4 млн), далее шелк, ковры и другие товары.

Динамика роста экспорта текстильной продукции наглядно представлена в таблице (в млн $):