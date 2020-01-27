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  27 января 2020
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Таблица экспорта хлопка Узбекистана с 2017 по 2019 годы

CentralAsia (UZ) -  Ежегодно в Узбекистане производится около 3,5 млн тонн хлопка-сырца и 1 млн тонн хлопкового волокна. Из них около 50% выработанного хлопка-волокна отгружается на экспорт.

По данным государственного комитета по статистике Руз:

на первом месте: по росту экспорта, на сегодняшний день занимает х/б пряжа (по отношению к 2017 году прирост на $294,8 млн),

на втором месте: готовые трикотажные изделия(прирост в $85,8 млн),

на третьем месте: трикотажное полотно ($34,4 млн), далее шелк, ковры и другие товары.

Динамика роста экспорта текстильной продукции наглядно представлена в таблице (в млн $):

Наименование товара

2017

2018

2019

Пряжа х/б

631,3

726,6

926,1

Готовые трикотажные и швейные изделия

268,7

289,7

354,5

Трикотажное полотно

50,4

65,5

84,8

Шелк и шелковые изделия

30,9

49,9

71,8

Тканы х/б

53,8

65,7

69,2

Прочие готовые текстильные изделия, тряпье

31,7

36,1

51,9

Ковры

34,4

31,0

32,0

Вата, войлок и нетканые материалы, веревочные изделия

24,7

26,8

27,4

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