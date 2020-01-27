Таблица экспорта хлопка Узбекистана с 2017 по 2019 годы

- Узбекистан, экономика
- 13:56, 27 января 2020
- Просмотров: 267
CentralAsia (UZ) - Ежегодно в Узбекистане производится около 3,5 млн тонн хлопка-сырца и 1 млн тонн хлопкового волокна. Из них около 50% выработанного хлопка-волокна отгружается на экспорт.
По данным государственного комитета по статистике Руз:
на первом месте: по росту экспорта, на сегодняшний день занимает х/б пряжа (по отношению к 2017 году прирост на $294,8 млн),
на втором месте: готовые трикотажные изделия(прирост в $85,8 млн),
на третьем месте: трикотажное полотно ($34,4 млн), далее шелк, ковры и другие товары.
Динамика роста экспорта текстильной продукции наглядно представлена в таблице (в млн $):
|
Наименование товара
|
2017
|
2018
|
2019
|
Пряжа х/б
|
631,3
|
726,6
|
926,1
|
Готовые трикотажные и швейные изделия
|
268,7
|
289,7
|
354,5
|
Трикотажное полотно
|
50,4
|
65,5
|
84,8
|
Шелк и шелковые изделия
|
30,9
|
49,9
|
71,8
|
Тканы х/б
|
53,8
|
65,7
|
69,2
|
Прочие готовые текстильные изделия, тряпье
|
31,7
|
36,1
|
51,9
|
Ковры
|
34,4
|
31,0
|
32,0
|
Вата, войлок и нетканые материалы, веревочные изделия
|
24,7
|
26,8
|
27,4