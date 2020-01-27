Всемирный банк продолжит содействие реформам в секторе гражданской авиации Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Правительство Узбекистана и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении консультативных услуг. Его цель – оказание дальнейшего содействия в модернизации национального сектора гражданской авиации, сообщили в представительстве ВБ в Ташкенте.



Договоренности предусматривают содействие правительству со стороны Всемирного банкa в разработке национальной авиационной политики и стратегии развития различных сегментов гражданской авиации. Данный процесс будет осуществляться в тесном сотрудничестве с Министерством транспорта Узбекистана, Агентством гражданской авиации, АО “Uzbekistan Airways”, АО “Uzbekistan Airports”, а также с другими заинтересованными министерствами и ведомствами.

«Безопасный, надежный и эффективный авиационный сектор является важным драйвером развития торговли, бизнеса и туризма в стране», - отметил глава представительства Всемирного банка в Узбекистане Хидеки Мори. «Мы приветствуем партнерство с правительством в данном направлении. Уверен, что его результаты будут содействовать дальнейшему росту экономики и развитию Узбекистана».

Всемирный банк расширил финансовое и техническое содействие Узбекистану с начала реализации программы реформ в 2017 г. В настоящее время инвестиционный портфель банка в стране включает 21 проект на общую сумму $3,5 млрд.