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  27 января 2020
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Группа студентов вернулась из Китая в Ташкент - СМИ

CentralAsia (UZ) -  Группа узбекских студентов, обучающихся в Китае, вернулась в Ташкент. В настоящее время они проходят тщательное медицинское обследование в международном аэропорту Ташкента. Об этом 26 января со ссылкой на Telegram-канал Platforma.uz сообщило издание Дарё.

В сообщении не указано количество студентов, вернувшихся из Китая в Узбекистан. Ранее министр иностранных дел Абдулазиз Камилов заявил, что 30 узбекских студентов будут возвращены из Китая на родину.

По данным Министерства иностранных дел Узбекистана, в городе Ухань находится около 250 узбекских студентов. Многие из них вернулись домой в новогодний отпуск по окончании семестра.

В настоящее время Китай закрыл еще девять городов, в том числе и Ухань, где остаются 30 узбекских студентов.

По последним данным, в Китае к настоящему времени заразилось более 2000 человек. Число погибших от коронавируса составило 56 человек.

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