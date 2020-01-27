Средняя школа при посольстве России проигнорировала решение правительства Монголии о приостановке работы из-за коронавируса

CentralAsia (MNG) - Министр здравоохранения Монголии Д. Сарангэрэл предложила приостановить обучение в школах и детских садах из-за коронавируса в Китае.

24 января предложение было рассмотрено на специальной сессии Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, и с 27 января 2020 года по 2 марта 2020 года было решено обеспечить перерыв в детских садах и школах по всей стране.

Однако средняя школа №14 при посольство России продолжила работать в этот понедельник.

Жалобы на российскую школу № 14, которая игнорирует решения о принятии профилактических мер против инфекционных заболеваний были направлены гражданами мэру города С.Амарсайхану.

Согласно жалобе граждан, представители Управления профессиональной инспекции, образования и полиции столицы в районе Баянзурх направили сегодня в администрацию школы № 14 заявление с требованием немедленно прекратить свою деятельность.

«Администрация школы прокомментировала, что они не получили никаких заявлений о решении правительств, поэтому продолжали работать. Эта школа не будет работать с сегодняшнего дня. Мы свяжемся с соотвествующихми людьми в российском посольстве», - сказал начальник отдела профессиональной инспекции района Баянзурх Д.Цэнд-Очир.