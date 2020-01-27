Что известно о городе Ухань, в котором произошла вспышка коронавируса?

CentralAsia (CA) - В декабря 2019 года стало известно, что в Китае распространяется ранее неизвестная болезнь, которая передается от человека к человеку. Симптомы схожи с гриппом, пневмонией и от которой погибло уже 80 человек. Стало известно, что это коронавирус нового типа (2019-nCoV) и очаг ее приходится на город Ухань.

Ухань (Wuhan) — город субпровинциального значения в провинции Хубэй КНР, административный центр этой провинции. Самый густонаселенный город центрального Китая, который находится на месте слияния рек Янцзы и Ханьшуй.

Территория метрополии состоит из 3 частей — Учан (武昌), Ханько́у (汉口) и Ханьян (汉阳), которые вместе именуются «трёхградье Ухань». Эти три части стоят друг напротив друга по разным берегам рек, они связаны мостами, один из которых считается первым мостом современного типа в Китае и называется «Первый мост». Центр города находится на равнине, в то время как его южная часть холмиста.

Город окружён озёрами и болотами, образованными частично из остатков старого русла реки Янцзы, выезд через зону озёр осуществляется по дамбам. Снаружи за озёрной зоной город окружён автомобильным кольцом.

Ухань расположен в подверженном муссонам субтропическом климате, для которого характерны четыре четко выраженных сезона, теплые лето и зима. Средняя температура января 3,0 °C, июня 29,3 °C. На лето приходится до 135 дней, примерно около 60 дней длятся весна и осень. За летний сезон, количество дождевых осадков доходит до уровня 1205 мм. Безморозный период составляет 240 дней.

После монгольского завоевания и основания империи Юань страна была разделена на крупные регионы, управляемые син-чжуншушэнами; уезд Цзянся стал местом пребывания Хугуанского син-чжуншушэна; более мелкой административной единицей в этих местах был Учанский регион (武昌路), власти которого также размещались в Цзянся.

Во второй половине XV века река Ханьшуй несколько раз меняла русло и изменила место своего впадения в Янцзы. В результате изменения географии изменились и экономические условия, и на северном берегу реки стал бурно расти посёлок Ханькоу.

Важной статьей торговли в Ханькоу был чай, выращиваемый и обрабатываемый во многих уездах Хугуана, и вывозившийся на север страны, где чай не родится, и на продажу в Монголию и Россию. Исстари славился чай из-под Янлоудуна (羊楼洞) — городка в горах на юге современного Хубэя (на территории современного уезда Чиби).

В результате Второй Опиумной войны Ханькоу был открыт для международной торговли. На ранее пустынной местности были созданы иностранные концессии — британская, французская, германская, японская и российская. Российские предприниматели стали играть большую роль в здешней чайной торговле. С 1860 года в Ханькоу со своей женой проживал казанский купец Николай Иванов, оформивший вскоре должность русского вице-консула. Хотя сперва (1863 г.) русские купцы расположили свои чайные фабрики в самом Янлоудуне, уже в 1873 г. томский купец 1-й гильдии С. В. Литвинов перевёл свою фабрику кирпичного чая в более удобно расположенный Ханькоу, где она выросла в крупнейшего в мире производителя кирпичного чая. В 1874 г. за ним последовали фирма Молчанова и Печатнова и фирма Токмакова и Молоткова. Чайным делом в Ханькоу занялись и британские предприниматели. Российская концессия просуществовала здесь до 1917 года, германская — до 1920.

В конце XIX века эти места с севера на юг пересекла железная дорога, и они стали важным пунктом перевалки грузов с железнодорожного на речной транспорт.

В 1938 году трёхградье Ухань и его окрестности стали местом Сражения при Ухане во время Второй японо-китайской войны. Над Уханем проходили самые ожесточённые воздушные бои с участием советских лётчиков . Им в городе поставлен памятник с надписью: «Вечная слава советским лётчикам-добровольцам, погибшим в войне китайского народа против японских захватчиков». Надписи сделаны на китайском и русском языках.

После того как трёхградье захватили японцы в 1938 году, Ухань стал для Японии важным транспортным центром для операций в южном Китае. В декабре 1944 года город серьёзно пострадал от американских бомбардировок, которые осуществлялись силами 14-й армии Военно-воздушных сил США.

По окончании Второй мировой войны, когда трёхградье Ухань вновь вернулось под контроль гоминьдановских властей, Учан и Ханьян были объединены в город Учан (武昌市), а Ханькоу остался городом центрального подчинения. В октябре 1946 года произошло новое изменение административной структуры: Учан остался городом, но Ханьян был выделен из него, став уездом Ханьян (汉阳县).

Во время гражданской войны Учан, Ханьян и Ханькоу были заняты коммунистами в мае 1949 года. Новые власти опять объединили эти три региона в единый город Ухань, получивший статус города центрального подчинения. Он сохранял этот статус до 1954 года, когда был переведён в подчинение властям провинции Хубэй.

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Современный Ухань

Ухань является одной из колыбелей современной промышленности Китая. Здесь имеется полная промышленная система: автомобилестроение, металлургия, производство оборудования, оптическая электроника, биологическая медицина и другие отрасли промышленности. В Ухане на должном уровне обеспечивается охрана окружающей среды. По масштабу промышленного производства Ухань стоит на первом месте внутри страны. Компания по производству машин «Дунфэн», штаб-квартира которой находится в Ухане, и Уханьская металлургическая компания относятся к числу 500 самых больших предприятий в мире.

Ухань является городом с высоким ритмом жизни и устойчивой инновационной средой, что является хорошими условиями для создания нового бизнеса. Быстро развиваются такие отрасли промышленности, как новейшие высокие технологии, оптическая электроника и информационные технологии нового поколения, производство передового оборудования, новые материалы, обслуживание высоких технологий, биологические технологии, создание и производство новых лекарств. Кроме того, в Ухане получили широкое развитие такие направления, как экономия энергии, новые энергоресурсы и создание машин и механизмов, работающих на нетрадиционных энергоресурсах, современные сельскохозяйственные технологии, охрана окружающей среды, и т.п.

Ухань можно назвать инженерно-проектировочной столицей Китая. Объемы проектирования таких сооружений, как суперскоростные железные дороги, суперкрупные гидроузлы, супербольшие мосты, скоростные автотрассы, крупномасштабное непрерывное литье металла и т.п., занимают 50-80% квот всей страны. Работы уханьских ученых и инженеров в области создания программ электронных информационных технологий, проектирования подводных и надводных частей судов, биологической селекции и т.д., пользуются хорошей репутацией во всем мире. Китайская показательная генеральная строительная компания – Третье управление китайского строительства – тоже находится в Ухане. Зона по освоению новейших высоких технологий «Дунху» является второй государственной показательной зоной самостоятельной инновации после пекинской Чжунгуаньцунь. Уханьская индустрия оптической электронной информации, известная как «Оптическая долина Китая», занимает важное место на мировом рынке продукции этого вида.

Ухань является комплексным узлом транспортных сообщений Китая. В городе пересекаются авиационные, железнодорожные, водные, автомобильные и другие транспортные магистрали. Ухань – важнейший центр пароходства в среднем течении реки Янцзы. Он также является центром железнодорожных сетей Китая, важным узлом сетей скоростных автодорог, имеет современный аэропорт, принимающий как внутренние, так и зарубежные рейсы.

Из международного аэропорта «Тяньхэ» города Ухань выполняются прямые рейсы до таких городов, как Париж, Москва, Сан-Франсиско, Токио, Сеул, Бангкок, Сингапур, Куала-Лумпур и другие, всего 53 прямых международных сообщений.

Через Ухань проходят с севера на юг, с запада на восток 8 государственных магистральных железнодорожных линий и 14 скоростных автотрасс. Прямое грузовое железнодорожное сообщение «Ухань – Европа» проходит и через Москву. Порт Ухань на реке Янцзы является редким крупным речным портом с тоннажем в сто миллионнов тонн, который находится в 1000 километрах от берега моря. Ухань связывают прямые водные пути как с морем, так и с другими реками. Отличное географическое положение, бесперебойная работа всех видов транспорта дают возможность превратить Ухань – новую китайскую цветочную столицу – в важнейший туристический город Китая. В 2013 году количество туристов, посетивших Ухань, достигло ста семидесяти миллионов человек, что вывело его на четвёртое место среди других китайских городов.