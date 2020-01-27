В Таджикистане перерегистрацию сим-карт на ID-паспорта, пока не прошли около 3,9 млн абонентов

- Таджикистан, общество
- 15:43, 27 января 2020
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CentralAsia (TJ) - Срок перерегистрации сим-карт на паспорта (ID-карты) образца 2014 года в Таджикистане завершится 15 февраля 2020 года, как и было ранее объявлено, передает Avesta.
Как сообщил на встрече с журналистами в понедельник в Душанбе заместитель начальника Службы связи Таджикистана Ильхомджон Атоев, к настоящему времени перерегистрацию на паспорта образца 2014 года прошли 3 млн. 36 тыс. 433 абонента.
«Для своевременной перерегистрации СИМ-карт со старых паспортов на ID-карты для абонентов созданы все условия, и мы уверены, что процесс перерегистрации завершится в установленный срок», – отметил Ильхомджон Атоев.
По его данным, общее количество сим-карт мобильных операторов, находящихся у абонентов составляет 6 млн. 892 тыс. 222, из них активными являются 4 млн. 838 тыс. 891 сим-карта.
«Уверен, что до отключения сим-карт дело не дойдет, созданы все условия для их перерегистрации, и я уверен, что граждане успеют пройти перерегистрацию в установленные сроки», – подчеркнул заместитель главы Службы связи.
Перерегистрацию с паспортов образа 1996 года на паспорта образца 2014 года, по данным Службы связи, пока, не прошли 3 млн. 885 тыс. 798 абонентов.