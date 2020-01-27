Войслав Бралушич станет тренером сборной Монголии по футболу

CentralAsia (MNG) - Монгольская футбольная федерация 17 января объявила, что старший тренер сборной Монголии по футболу Майкл Вайсс уходит в отставку т.к. подошел к концу срок его договора.

27 января в качестве временной замены Монгольская футбольная федерация назначила сербского специалиста Войслава Бралушича тренером сборной по футболу.

Под руководством нового сербского главного тренера сборной Монголии состоится ее первый матч против сборной Японии на предварительном этапе чемпионата мира по футболу Катар-2022.

Он работает в Монголии 8 лет, в течение которых он работал в качестве тренера в таких клубах, как Эрчим, Дэрэн и Андууд City.

Монгольская футбольная федерация (Монголын Хөлбөмбөгийн Холбоо) — организация, осуществляющая контроль и управление футболом в Монголии. Располагается в Улан-Баторе. МФФ основана в 1959 году, вступила в ФИФА и АФК в 1998 году. Также МФФ является членом Восточноазиатской футбольной федерации. Федерация организует деятельность и управляет национальной и молодёжными сборными. Под эгидой федерации проводятся соревнования в чемпионате страны.

Ханс Михаэль Вайсс — немецкий футбольный тренер. Вайсс получил степень бакалавра в Спортивной Науке в Университете Майнца в 1995 году. Он также проходил стажировку в таких клубах как «Реал Мадрид», «Кайзерслаутерн», «Ривер Плейт» и лондонский «Арсенал». Он имеет тренерскую лицензию УЕФА уровня «А», а также докторскую степень в фитнес-подготовке. 17 января 2017 года, он стал главным тренером Сборной Монголии по футболу.