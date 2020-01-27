Рост промышленного производства в Узбекистане с 2000 по 2019 год в таблице

Производство

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за последние годы рост промышленного производства увеличился в десятки раз. Так в 2000 году объём производства составлял $198.7 млн, а в 2019 году эти показатели выросли до $31 348,9 млн. Рост промышленного производства в процентном соотношении к предыдущему году в среднем составляет 6-7%.

Рост промышленного производства в Узбекистане хорошо виден на примере с 2000 года по 2019 год в таблице: