Рост промышленного производства в Узбекистане с 2000 по 2019 год в таблице

- Узбекистан, экономика
- 15:57, 27 января 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за последние годы рост промышленного производства увеличился в десятки раз. Так в 2000 году объём производства составлял $198.7 млн, а в 2019 году эти показатели выросли до $31 348,9 млн. Рост промышленного производства в процентном соотношении к предыдущему году в среднем составляет 6-7%.
Рост промышленного производства в Узбекистане хорошо виден на примере с 2000 года по 2019 год в таблице:
|
|
2000
|
2005
|
2010
|
2015
|
2019 год январь-ноябрь
|
Объем промышленного производства в млн $
|
198,7
|
1160,8
|
4012,5
|
9658,9
|
31348,9
|
Рост производства в промышленном производстве, в % к предыдущему году
|
105,9
|
107,2
|
108,5
|
107,9
|
106,4
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
|
10,4
|
10,5
|
10,3
|
11,3
|
10,7
|
Обрабатывающая промышленность
|
107,1
|
109,4
|
109,4
|
108,1
|
107,9