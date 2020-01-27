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  27 января 2020
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Рост промышленного производства в Узбекистане с 2000 по 2019 год в таблице
Производство
Производство

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане за последние годы рост промышленного производства увеличился в десятки раз. Так в 2000 году объём производства составлял $198.7 млн, а в 2019 году эти показатели выросли до $31 348,9 млн. Рост промышленного производства в процентном соотношении к предыдущему году в среднем составляет 6-7%.

Рост промышленного производства в Узбекистане хорошо виден на примере с 2000 года по 2019 год в таблице:

2000

2005

2010

2015

2019 год январь-ноябрь

Объем промышленного производства в млн $

198,7

1160,8

4012,5

9658,9

31348,9

Рост производства в промышленном производстве, в % к предыдущему году

105,9

107,2

108,5

107,9

106,4

в том числе:

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

10,4

10,5

10,3

11,3

10,7

Обрабатывающая промышленность

107,1

109,4

109,4

108,1

107,9

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