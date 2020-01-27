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  27 января 2020
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В Афганистане разбился самолет Ariana Afghan Airlines с 83 пассажирами

CentralAsia (CA) -  Пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines разбился 27 января в центрально-восточной афганской провинции Газни, сообщил официальный представитель ведомства.

Ариф Нури, пресс-секретарь губернатора провинции, сообщил 1TV, что самолет государственной компании потерпел крушение в районе Дех Як.

Он сообщил, что на место крушения направляется группа специалистов для проведения расследования.

Издание Afghanistan Times сообщает, что местность, где потерпел крушение самолет, находится под контролем отрядом движения «Талибан».

Британское издание The Mirror и афганское Ariana News сообщают, что на борту лайнера, выполнявшего рейс из Кабула в Герат, находились 83 человека.

Издание Afghanistan Times сообщает, что местность, где потерпел крушение самолет, находится под контролем отрядом движения «Талибан»

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/27/01/2020/5e2eb4809a794728ad931ee7?from=newsfeed

Новость дополняется.

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