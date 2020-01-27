Экс-вице-премьер Узбекистана Зойир Мирзаев впервые прокомментировал инцидент с фермерами в арыке

CentralAsia (UZ) - Глава Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев в интервью проекту «Aytingchi…» юриста и блогера Хушнудбека Худойбердиева впервые прокомментировал случай в Аккурганском районе Ташкентской области, где шестерых мужчин заставили стоять в арыке с водой из-за несвоевременного полива пшеницы.

По словам чиновника, он сделал серьезные выводы и понял, что нужно отвечать за допущенные ошибки.

В интервью он признался, что был отправлен в отставке после того, как заставил шестерых фермеров стоять в арыке с водой в качестве наказания за отсутствие полива урожая.

«Никто не застрахован от ошибок… Скажу, что потребуется время – год или больше, чтобы весь народ узнал, что было на самом деле. Повторю еще раз: это было моей ошибкой, что я не смог осознать изменения времени, не адаптировался к [новому] времени. Причина – не каждый может „усвоить“ открытость», – отметил Зойир Мирзаев.

Напомним, что 29 октября 2018 года Зойир Мирзаев был освобожден от должности вице-премьера – руководителя правительственного Комплекса по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной и продовольственной продукции после скандала в Аккурганском и Бекабадском районах Ташкентской области, где фермеров заставили стоять в арыке с водой из-за несвоевременного полива пшеницы. Премьер-министр Абдулла Арипов, комментируя инцидент, назвал ситуацию постыдной.

В ноябре 2018 года Зойир Мирзаев был назначен хокимом Шароф Рашидовского района Джизакской области, а в октябре 2019 года возглавил Кашкадарьинскую область республики.