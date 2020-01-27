Монголия использует спутники для отслеживания своих лошадей в Кыргызстане и Казахстане

CentralAsia (MNG) - В Монголии владельцы стада используют спутники IoT Globalstar для отслеживания скота и скаковых лошадей по всей Центральной Азии.

22 января 2020 года Globalstar Europe Satellite Services объявила о том, что ошейники на основе SmartOne C и SPOT Trace развертываются в Монголии и других странах Центральной Азии для отслеживания лошадей, в том числе дорогостоящих конкурентоспособных скаковых лошадей.

Свыше 30 000 лошадей в настоящее время охраняются 1000 спутников IoT с поддержкой спутников в Монголии, причем их развертывание широко распространяется в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, в то время как испытания ведутся на соседних территориях. Спрос на новейший ошейник у монгольского реселлера Spotter Globalstar с добавленной стоимостью, построенного на базе небольшого трекера SmartOne C, беспрецедентен: общее количество развернутых модулей Spotter удвоилось за шесть месяцев с момента запуска продукта в июле 2019 года.

Лошади являются частью повседневной жизни в Монголии, а скачки - основной вид спорта в стране. Однако из-за того, что 4,5 млн полудиких лошадей малонаселенной страны бродят без ограждений, ведение счетов за животными является серьезной проблемой для владельцев. В ответ на рыночный спрос Spotter был создан с целью разработки решения для отслеживания с использованием технологии Globalstar.

Первый ошейник, разработанный Spotter, основан на трекере SPOT Trace от Globalstar, выбранном как наиболее экономичная и эффективная технология, а также потому, что его небольшой размер облегчает интеграцию в ошейник IoT.

Несмотря на то, что лошади региона обычно путешествуют не более чем в 50 км от дома, известно, что они бродят сотни километров, чтобы найти хорошее пастбище. Они также могут потеряться при сильном ветре или во время бегства от ураганов, иногда пропадая без вести в течение нескольких месяцев. Некоторые никогда не возвращаются к своим владельцам, что увеличивает вероятность кражи.

Ошейник на основе SmartOne C с более длительным временем автономной работы идеально подходит для отслеживания стад в дальнем пути. Если владелец получает информацию об отслеживании шесть раз в день, система может обеспечить полное отслеживание в течение шести месяцев между сменами батареи.

Ошейники Spotter передают данные GPS по спутниковой сети Globalstar Low Earth Orbit (LEO). Оба типа ошейников достаточно прочные, чтобы выдерживать суровые нагрузки лошадей, проходящих через труднопроходимую местность, часто в экстремальных погодных условиях (-40 градусов по Цельсию в некоторых районах), а также в суровых условиях жизни стада. Лошади обычно бродят по стадам около 30, при этом один лидер жеребец держит животных вместе и обеспечивает защиту. В результате группу можно эффективно контролировать только одним воротником.

Энх-Амгалан Ганбаатар, соучредитель и генеральный директор Spotter, объясняет различные сегменты рынка: «Требования к отслеживанию скаковых лошадей различаются по сравнению с обычными лошадьми и зависят от местоположения. Владельцы скаковых лошадей стремятся особенно внимательно следить за своими ценными лошадьми, поэтому они ценят возможность почасового отслеживания SPOT Trace. Между тем владельцы семейных стад и те, кто использует лошадей для перевозки мяса и молока, ценят увеличенную продолжительность отслеживания и более низкое обслуживание, что стало возможным благодаря длительному сроку службы батареи SmartOne C ».

Одним из пользователей, которые получают выгоду от обоих решений, является Наранбилэгт Санжаажав, аймака Хэнтии, которому принадлежат восемь стад по 30 лошадей, а также успешный заводчик: «Решения по отслеживанию от Spotter изменили то, как я управляю своими лошадьми. Возможность защищать моих скаковых лошадей и знать, что я смогу найти своих сельскохозяйственных лошадей, независимо от того, как далеко они бродят, помогает мне защитить мои инвестиции и дает мне бесценное спокойствие».

Spotter LLC была основана в 2014 году для предоставления индивидуального решения для отслеживания лошадей с использованием спутниковой сети и устройств Globalstar. С тех пор она специализируется на различных решениях для отслеживания, чтобы удовлетворить потребности клиентов в странах Центральной Азии, таких как Казахстан, Монголия и Кыргызстан.