Генеральный директор ВОЗ прибыл в Пекин

CentralAsia (CA) - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус прибыл в Пекин, чтобы обсудить с официальными лицами и органами здравоохранения новый коронавирус, передает NHK.



Он прибыл 27 января, когда представители местных органов здравоохранения объявили, что после инфицирования коронавирусом умер 81 человек. Число подтвержденных случаев превысило 2.700.

Генеральный директор ВОЗ написал в своем Твиттере в воскресенье, что он хочет "укрепить партнерство с Китаем для обеспечения дальнейшей защиты против вспышки".

К нему присоединился глава Западного Тихоокеанского регионального офиса ВОЗ Такэси Касай, который написал в Твиттере, что он прибыл в Пекин в понедельник во второй половине дня.

Тем временем премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в понедельник побывал в Ухане, который находится в центре вспышки коронавируса.

Надев маску, он посетил медицинские учреждения этого города.

Он попросил медперсонал сделать все, что в их силах, проявляя при этом осторожность, чтобы не заразиться самим.