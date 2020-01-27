Брак до 18. Сколько девушек в Узбекистане с 2000 по 2018 годы вышли замуж, не достигнув совершеннолетия? (таблица)

CentralAsia (UZ) - Ранние браки препятствуют полноценному развитию семьи и экономики в целом, но во многих регионах продолжают выдавать замуж несовершеннолетних девушек.

Государственный комитет по статистике Узбекистана регистрируют, какое количество девушек, не достигших совершеннолетия, находятся в браке.

На 2009 год в целом по стране несовершеннолетних девушек находившихся в браке было 7 375 человек, на 2018 год эта цифра значительно снизилась и составляет 4 786 человек. Лидером по ранним бракам стала Самаркандская область – 1742 человека (2018год).

Число несовершеннолетних девушек, вышедших замуж до 18 лет: