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  27 января 2020
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Брак до 18. Сколько девушек в Узбекистане с 2000 по 2018 годы вышли замуж, не достигнув совершеннолетия? (таблица)

CentralAsia (UZ) -  Ранние браки препятствуют полноценному развитию семьи и экономики в целом, но во многих регионах продолжают выдавать замуж несовершеннолетних девушек.

Государственный комитет по статистике Узбекистана регистрируют, какое количество девушек, не достигших совершеннолетия, находятся в браке.

На 2009 год в целом по стране несовершеннолетних девушек находившихся в браке было 7 375 человек, на 2018 год эта цифра значительно снизилась и составляет 4 786 человек. Лидером по ранним бракам стала Самаркандская область – 1742 человека (2018год).

Число несовершеннолетних девушек, вышедших замуж до 18 лет:

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Узбекистан

7375

8223

7214

7839

6387

5145

5312

3707

4406

4786

Каракалпакстан

252

294

308

231

114

66

58

68

76

60

Андижанская

998

1032

807

696

647

502

590

300

373

420

Бухарская

365

529

466

470

342

269

246

228

194

223

Джизакская

197

205

177

159

104

61

73

35

49

76

Кашкадарьинская

568

553

129

396

793

602

738

512

810

642

Навоийская

149

195

157

157

97

89

66

28

32

35

Наманганская

1050

1097

1073

826

682

486

427

115

214

261

Самаркандская

785

1405

1096

1846

1191

1323

1414

1368

1564

1742

Сурхандарьинская

339

391

126

638

452

222

317

241

342

352

Сырьдарьинская

160

169

168

125

114

86

64

61

53

62

Ташкентская

416

598

639

546

406

358

280

220

175

242

Ферганская

1392

1450

1406

1035

935

668

648

243

266

355

Хорезмская

273

165

246

270

199

130

108

84

79

108

г. Ташкент

431

140

416

444

311

283

283

204

179

208

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