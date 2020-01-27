Брак до 18. Сколько девушек в Узбекистане с 2000 по 2018 годы вышли замуж, не достигнув совершеннолетия? (таблица)

- Узбекистан, общество
- 17:36, 27 января 2020
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CentralAsia (UZ) - Ранние браки препятствуют полноценному развитию семьи и экономики в целом, но во многих регионах продолжают выдавать замуж несовершеннолетних девушек.
Государственный комитет по статистике Узбекистана регистрируют, какое количество девушек, не достигших совершеннолетия, находятся в браке.
На 2009 год в целом по стране несовершеннолетних девушек находившихся в браке было 7 375 человек, на 2018 год эта цифра значительно снизилась и составляет 4 786 человек. Лидером по ранним бракам стала Самаркандская область – 1742 человека (2018год).
Число несовершеннолетних девушек, вышедших замуж до 18 лет:
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
Узбекистан
|
7375
|
8223
|
7214
|
7839
|
6387
|
5145
|
5312
|
3707
|
4406
|
4786
|
Каракалпакстан
|
252
|
294
|
308
|
231
|
114
|
66
|
58
|
68
|
76
|
60
|
Андижанская
|
998
|
1032
|
807
|
696
|
647
|
502
|
590
|
300
|
373
|
420
|
Бухарская
|
365
|
529
|
466
|
470
|
342
|
269
|
246
|
228
|
194
|
223
|
Джизакская
|
197
|
205
|
177
|
159
|
104
|
61
|
73
|
35
|
49
|
76
|
Кашкадарьинская
|
568
|
553
|
129
|
396
|
793
|
602
|
738
|
512
|
810
|
642
|
Навоийская
|
149
|
195
|
157
|
157
|
97
|
89
|
66
|
28
|
32
|
35
|
Наманганская
|
1050
|
1097
|
1073
|
826
|
682
|
486
|
427
|
115
|
214
|
261
|
Самаркандская
|
785
|
1405
|
1096
|
1846
|
1191
|
1323
|
1414
|
1368
|
1564
|
1742
|
Сурхандарьинская
|
339
|
391
|
126
|
638
|
452
|
222
|
317
|
241
|
342
|
352
|
Сырьдарьинская
|
160
|
169
|
168
|
125
|
114
|
86
|
64
|
61
|
53
|
62
|
Ташкентская
|
416
|
598
|
639
|
546
|
406
|
358
|
280
|
220
|
175
|
242
|
Ферганская
|
1392
|
1450
|
1406
|
1035
|
935
|
668
|
648
|
243
|
266
|
355
|
Хорезмская
|
273
|
165
|
246
|
270
|
199
|
130
|
108
|
84
|
79
|
108
|
г. Ташкент
|
431
|
140
|
416
|
444
|
311
|
283
|
283
|
204
|
179
|
208