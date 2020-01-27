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  27 января 2020
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Минздрав Узбекистана опроверг сообщения о распространении коронавируса в Джизаке

CentralAsia (UZ) -  Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Фуркат Санаев опубликовал на Телеграм-канале официальное заявление о том, что сведения о распространении коронавируса в Джизакской области и о лечении ряда зараженных в Джизакском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, а также смерти одного из них, являются безосновательными.

В связи со сложившейся в Китае эпидемиологической обстановки, прибывающие из-за рубежа граждане проходят через санитарный контроль. В областных лечебных профилактических учреждениях усилены меры безопасности. После обнаружения у больных, побывавших в Китае, гриппа и других острых респираторных заболеваний, в оперативном порядке они будут в специальных отделениях областных инфекционных больниц. Пока таких больных не обнаружено, отмечается в сообщении Минздрава.

Отмечается, что в Джизакской области ситуация стабильная, и нет никаких причин для беспокойства.

По данным официальных лиц, в стране каждый пограничный контрольно-пропускной пункт, включая 11 аэропортов, оснащены специальным оборудованием для предотвращения проникновения коронавируса, который начался в китайском городе Ухань.

Согласно данным, пассажиры, прибывающие из Китая в Узбекистан, взяты под особый контроль, и 37 таможенным постам по всей стране были предоставлены необходимые инструкции.

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