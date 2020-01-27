В Самарканде мужчина жил в одном доме с двумя жёнами и получил 1,5 года исправительных работ

CentralAsia (UZ) - Дело жителя Тайлякского района Самаркандской области Хайрулло Курбанова было рассмотрено районным судом по уголовным делам. Мужчина предстал перед судом по обвинению в многоженстве, сообщил телеканал STV.

По данным СМИ, мужчина 11 лет назад заключил законный брак с уроженкой Ургутского района. Однако спустя некоторое время подсудимый совершил религиозный обряд бракосочетания (никах) с другой женщиной, жительницей Тайлякского района. Хайрулло Курбанов вел одно хозяйство и в одном доме жил одновременно с двумя женами.

Согласно статье 126 («Многоженство») Уголовного Кодекса Республики Узбекистан, суд ограничил ему свободу на один год и шесть месяцев с удержанием 20% его заработной платы в пользу государства.