В Самарканде мужчина жил в одном доме с двумя жёнами и получил 1,5 года исправительных работ
- Узбекистан, общество
- 18:04, 27 января 2020
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CentralAsia (UZ) - Дело жителя Тайлякского района Самаркандской области Хайрулло Курбанова было рассмотрено районным судом по уголовным делам. Мужчина предстал перед судом по обвинению в многоженстве, сообщил телеканал STV.
По данным СМИ, мужчина 11 лет назад заключил законный брак с уроженкой Ургутского района. Однако спустя некоторое время подсудимый совершил религиозный обряд бракосочетания (никах) с другой женщиной, жительницей Тайлякского района. Хайрулло Курбанов вел одно хозяйство и в одном доме жил одновременно с двумя женами.
Согласно статье 126 («Многоженство») Уголовного Кодекса Республики Узбекистан, суд ограничил ему свободу на один год и шесть месяцев с удержанием 20% его заработной платы в пользу государства.