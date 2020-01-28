В Ташкенте главу агентства занятости Human, обманувшего людей на $2,2 млн, осудили на 10 лет

CentralAsia (UZ) - Ташкентский областной суд по уголовным делам 27 января приговорил руководителя частного агентства занятости Human Шохнура Файзуллаева к 10 годам тюремного заключения и выплате свыше 21 млрд сумов (около 2,2 млн долларов) компенсации потерпевшим.

Об этом местным СМИ сообщил руководитель пресс-службы Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Шохнур Файзуллаев (1992 г. р.) признан виновным по пунктам «б», «в» части 3 статья 168 («Мошенничество, совершенное повторно или опасным рецидивистом; с использованием служебного положения»), части 1 статьи 189 («Нарушение правил торговли товарами или оказания услуг стоимостью в особо крупном размере») и приговорен к 10 годам тюремного заключения в общей колонии.

Кроме того, он должен выплатить компенсацию более 1080 пострадавшим в размере 21 млрд 192 тысяч сумов (около 2,2 млн долларов).

В сентябре сообщалось о том, что частное агентство по трудоустройству HUMAN в Ташкенте пообещало 200 соискателям из Узбекистана работу в Германии и 500 в Чехии. Никто не был отправлен на работу, а рабочие не могли вернуть свои деньги, которые они заплатили агентству через банк.

Согласно договорам, агентство брало на себя обязательство по их трудоустройству в странах Европы, в частности, в Германии, Чехии, Японии, Турции, Болгарии и Литве. При этом каждый из них оплатил услуги агентства согласно договору – от 18 до 35 млн сумов каждый ($1800-3700). Таким образом, от 52 заявителей на расчетный счет агентства Human поступило в общей сложности 1,67 млрд сумов (175 тысяч долларов).