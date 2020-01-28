[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Туркменским врачам запретили пользоваться мобильными телефонами во время работы

CentralAsia (TM) -  Как сообщает корреспондент Радио Азатлык в Ашхабаде, по новому требованию руководства сотрудники обязаны оставлять телефоны дома или сдавать главврачу на время работы.

- В домах здоровья врачам тоже запретили во время работы пользоваться мобильным телефоном. Им сказали, чтобы телефоны оставляли дома или сдавать главврачу на время работы, - сообщил 27 января корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

До этого сообщалось о запрете на пользование мобильными телефонами в учебных заведениях страны. По сообщениям корреспондентов Азатлыка в Туркменистане, запрет приносить и пользоваться мобильными телефонами был введен в школах Ашхабада, затем ограничение на устройства сотовой связи ввели в школах в Балканском, Лебапском и Дашогузском велаятах.

Об ограничениях на пользование мобильными телефонами сообщалось на родительских собраниях, причины запрета были объяснены негативным влиянием на воспитание детей.

14 января корреспондент Азатлыка в Ашхабаде сообщил, что в столице запрет пользоваться сотовыми телефонами в школах коснулся не только учеников, но и преподавателей.

Запрет на пользование мобильными устройствами для сотрудников сферы образования и медучреждений осуществляется на фоне усиления контроля и ограничения властями страны доступа населения к интернету и информации.

print
  • В Андижане мужчина скончался после самоподжога против конфискации своего дома
  • Трудовые гастарбайтеры Монголии внедряют стартап на своей Родине
  • На рынке Худжанда мужчина избил женщину (видео)



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com