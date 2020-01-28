Туркменским врачам запретили пользоваться мобильными телефонами во время работы

CentralAsia (TM) - Как сообщает корреспондент Радио Азатлык в Ашхабаде, по новому требованию руководства сотрудники обязаны оставлять телефоны дома или сдавать главврачу на время работы.

- В домах здоровья врачам тоже запретили во время работы пользоваться мобильным телефоном. Им сказали, чтобы телефоны оставляли дома или сдавать главврачу на время работы, - сообщил 27 января корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

До этого сообщалось о запрете на пользование мобильными телефонами в учебных заведениях страны. По сообщениям корреспондентов Азатлыка в Туркменистане, запрет приносить и пользоваться мобильными телефонами был введен в школах Ашхабада, затем ограничение на устройства сотовой связи ввели в школах в Балканском, Лебапском и Дашогузском велаятах.

Об ограничениях на пользование мобильными телефонами сообщалось на родительских собраниях, причины запрета были объяснены негативным влиянием на воспитание детей.

14 января корреспондент Азатлыка в Ашхабаде сообщил, что в столице запрет пользоваться сотовыми телефонами в школах коснулся не только учеников, но и преподавателей.

Запрет на пользование мобильными устройствами для сотрудников сферы образования и медучреждений осуществляется на фоне усиления контроля и ограничения властями страны доступа населения к интернету и информации.