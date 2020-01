В Газни разбился американский военный вертолет, а не пассажирский, - представитель США в Афганистане (видео)

CentralAsia (CA) - Командование сил США в Афганистане сообщило, что упавший самолет в Газни был американским.

- Американский Bombardier E-11A разбился 27 января в провинции Газни в Афганистане, - написал в Twitter официальный представитель американского контингента в Афганистане Сонни Леджетт.

Заявление талибов, что самолет сбили они, Леджетт назвал неправдой. Причину крушения, по его словам, устанавливают.

Число погибших Леджетт не сообщил, также он не сказал, кто находился на борту самолета.

Как сообщает BBC, сначала появилась информация о том, что это борт авиакомпании Ariana Afghan Airlines, который направлялся из города Герат в Кабул. На нем якобы летели 83 человека.

Самолет упал на территории, подконтрольной движения "Талибан".

Вскоре представители "Талибана" заявили, что упавший самолет принадлежит Военно-воздушным силам США.

AFGHANISTAN: Airliner crash originally reported by Afghan media now appears to be a USAF aircraft. Footage tweeted by @TGhazniwal clearly shows the USAF logo on the fuselage. pic.twitter.com/KVeeKVYbot — Conflict News (@Conflicts) January 27, 2020