Глава МИД Узбекистана прокомментировал возможность присоединения к ЕАЭС

CentralAsia (UZ) - Узбекистан не может оставаться в стороне от интеграции во внешнюю политику, сказал министр иностранных дел страны Абдулазиз Камилов. Глава МИД высказал свое мнение о сотрудничестве с ЕАЭС, Европейским союзом и Всемирной торговой организацией.

- Мы определим, каким образом и в какой части Узбекистан может участвовать в этих интеграционных организациях. По ЕАЭС много вопросов. Прежде всего, я хотел бы выразить наше отношение к интеграции. В период глобализации - это естественный процесс. И Узбекистан не может стоят в стороне во время этого процесса. Мы всегда будем действовать исходя из наших национальных и государственных интересов, - об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов во время своего выступления на заседании Международного пресс-клуба в Ташкенте.

Во время своего выступления Камилов также сказал:

- Одним из ключевых вопросов в международных делах является развитие партнёрства со странами, с которыми имеются большие стратегические отношения. Это, прежде всего, великие державы - Китай, Россия, США, Япония, Южная Корея, Турция, арабские страны, а также Европейский Союз и страны Азии. С Россией мы будем развивать не только двусторонние отношения: Узбекистан принял председательство в СНГ в этом году.

В обращении президента особое внимание было уделено интеграции во внешнюю политику. Шавкат Мирзиёев, имея ввиду Евразийский экономический союз, высказал следующее:

- Мы изучаем этот вопрос более года. Мы будем его решать исходя прежде всего из интересов и чаяний нашего народа. Депутаты и сенаторы должны подробно изучить этот вопрос и взять на себя задачу по вынесению заключения. Они должны изучить положительные и отрицательные стороны этого вопроса. Как они решат, так и будет. Если скажут, что это приемлемо - тогда приемлемо, если нет - тогда нет.