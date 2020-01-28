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  28 января 2020
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Число жертв коронавируса в Китае возросло до 106 человек, заражены - 4515

CentralAsia (CA) -  Число жертв нового типа коронавируса в Китае возросло до 106. Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные властей КНР.

- Число жертв вируса в Китае выросло до 106, около 1,3 тыс. новых случаев заражения, — говорится в сообщении в Twitter.

Общее число заразившихся заразившихся в КНР достигло 4 515.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стало известно в декабре 2019 года. В настоящее время вирус вышел за пределы Китая, случаи заболевания зафиксированы во многих странах мира, в том числе США, Канаде, Франции, Австралии, Германии, Японии.

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