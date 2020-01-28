Граница Монголии с Китаем остается открытой, но введены некоторые ограничения

CentralAsia (MNG) - Монголия ввела некоторые ограничения на границе с Китаем, но полностью из-за коронавируса их не закрывала.

По договору между двумя странами во время празднования нового года по лунному календарю Китай закрыл границу с 25 января по 27 января. Монголия также частично закрывает границу для Китая во время таких праздников как Новый год, Цагаан сар, 8-ое марта, 1 июня, 11-13 июля, т.е. во время Наадама и 29 декабря в день Независимости.

А китайская сторона, соответственно: на Новый год, Китайский новый год по лунному календарю, 1-3 мая и 1-3 октября.

В связи со вспышкой коронавируса было принято решение ввести некоторые временные ограничения на передвижение на пограничных контрольно-пропускных пунктах между Монголией и Китаем, начиная с 28 января 2020 года, сообщает Главное управление охраны границ.

Гражданам Монголии не разрешается пересекать контрольно-пропускные пункты с Китаем по транспортным средством в личных целях. Только граждане, которые совершают деловые поездки или путешествуют в третьи страны через территорию Китая, могут проходить через пограничные пункты, если у них есть письмо работодателя о назначении, билет и маршрут.

Водители транспортных средств, перевозящих уголь, которые оставили свои автомобили в Китае, также должны будут предъявить соответствующий документ для пересечения границы. Только основным водителям транспортных средств, перевозящих минералы (уголь, медный концентрат, нефть, железная руда и лонжерон), будет разрешено пересекать границу с Китаем.

Всем иностранным гражданам разрешается путешествовать из Монголии в Китай через все пограничные пункты Монголии.

Граждане Китая и все граждане третьих стран, имеющие визу типа «J» или туристические визы, могут въезжать только через пограничный контрольно-пропускной пункт «Аэропорт Буянт Ухаа» и железнодорожный контрольно-пропускной пункт Замын-Ууд.

Граждане зарубежных стран, в том числе Китая, которые имеют монгольскую визу, отличную от типа «J», могут въезжать через все пограничные контрольно-пропускные пункты между Монголией и Китаем.

За исключением вышеупомянутых ограничений, движение через все пункты пересечения границы с Китаем будет проходить в обычном режиме согласно их графику.