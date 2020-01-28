[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Граница Монголии с Китаем остается открытой, но введены некоторые ограничения

CentralAsia (MNG) -  Монголия ввела некоторые ограничения на границе с Китаем, но полностью из-за коронавируса их не закрывала.

По договору между двумя странами во время празднования нового года по лунному календарю Китай закрыл границу с 25 января по 27 января. Монголия также частично закрывает границу для Китая во время таких праздников как Новый год, Цагаан сар, 8-ое марта, 1 июня, 11-13 июля, т.е. во время Наадама и 29 декабря в день Независимости.

А китайская сторона, соответственно: на Новый год, Китайский новый год по лунному календарю, 1-3 мая и 1-3 октября.

В связи со вспышкой коронавируса было принято решение ввести некоторые временные ограничения на передвижение на пограничных контрольно-пропускных пунктах между Монголией и Китаем, начиная с 28 января 2020 года, сообщает Главное управление охраны границ.

Гражданам Монголии не разрешается пересекать контрольно-пропускные пункты с Китаем по транспортным средством в личных целях. Только граждане, которые совершают деловые поездки или путешествуют в третьи страны через территорию Китая, могут проходить через пограничные пункты, если у них есть письмо работодателя о назначении, билет и маршрут.

Водители транспортных средств, перевозящих уголь, которые оставили свои автомобили в Китае, также должны будут предъявить соответствующий документ для пересечения границы. Только основным водителям транспортных средств, перевозящих минералы (уголь, медный концентрат, нефть, железная руда и лонжерон), будет разрешено пересекать границу с Китаем.

Всем иностранным гражданам разрешается путешествовать из Монголии в Китай через все пограничные пункты Монголии.

Граждане Китая и все граждане третьих стран, имеющие визу типа «J» или туристические визы, могут въезжать только через пограничный контрольно-пропускной пункт «Аэропорт Буянт Ухаа» и железнодорожный контрольно-пропускной пункт Замын-Ууд.

Граждане зарубежных стран, в том числе Китая, которые имеют монгольскую визу, отличную от типа «J», могут въезжать через все пограничные контрольно-пропускные пункты между Монголией и Китаем.

За исключением вышеупомянутых ограничений, движение через все пункты пересечения границы с Китаем будет проходить в обычном режиме согласно их графику.

print
  • В Самарканде мужчина жил в одном доме с двумя жёнами и получил 1,5 года исправительных работ
  • Что известно о городе Ухань, в котором произошла вспышка коронавируса?
  • В Кашкадарье 32-летний мужчина скончался после допроса сотрудниками УВД



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com