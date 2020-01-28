Президент Баттулга предложил норвежским специалистам и юристам работать в Монголии

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Халтмагийн Баттулга предложил норвежским специалистам и юристам работать в Улан-Баторе, чтобы они могли поделиться своим опытом равномерного распределения выручки гражданам от природных ресурсов через благотворительный фонд. Предложение было одобрено премьер-министром Норвегии Эрной Солберг во время их рабочей встречи в Осло 27 января.

- Норвегия и Монголия географически отдалены, и наша экономическая структура не похожа, но мы можем расширить наши отношения и сотрудничество. Одной из многих вещей, которые мы находим похожими, является богатство земли. Нам было приятно услышать информацию об усилиях Монголии по увеличению доходов своих граждан за счет использования ее природных ресурсов. Норвегия богата нефтью и газом. Мы готовы поделиться этим опытом равномерного распределения выручки гражданам от природных ресурсов. Это позволит получить доступ к земельным ресурсам не для нескольких граждан, семей или компаний, а для всего населения, - сказала премьер-министр Эрна Солберг.

Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд) - самый большой фонд национального благосостояния в мире, который увеличил стоимость активов под управлением на 256 млрд норвежских крон ($28,5 млрд) во втором квартале 2019 года. Доходность инвестиций фонда составила 3%, что на 0,2 процентного пункта ниже таргетируемого показателя, говорится в сообщении Norges Bank Investment Management (NBIM). NBIM является подразделением норвежского ЦБ, отвечающим за управление активами фонда.

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. На мировых рынках госфонд работает через структуру Government Pension Fund Global. Фонд инвестирует преимущественно за пределами страны, чтобы не подстегивать инфляцию в Норвегии.