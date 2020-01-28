В Турции прокуроры просят исполнителю теракта в ночном клубе Рейна Абдукадыру Машарипову 1583 года тюрьмы

- Узбекистан, общество
- 10:01, 28 января 2020
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CentralAsia (UZ) - В Стамбуле идет судебный процесс по теракту в ночном клубе Рейна, в котором погибли 39 человек. Исполнителю - Абдулкадыру Машарипову, уроженцу Узбекистана, прокурор запросил от 1028 до 1583 лет заключения. Об этом сообщило турецкое издание Нaberturk.
Суд по делу против гражданина Узбекистана Абдулкадира Машарипова начался в декабре 2017 года в тюрьме Силиври в Стамбуле при усиленных мерах безопасности.
Год тому назад турецкая газета Hurriyet, сообщала, что гражданин Узбекистана Абдулкадир Машарипов, обвиняемый в террористическом нападении на ночной клуб Reina в Стамбуле, отрицает свою причастность к преступлению.
«Я не совершал это. Я не был тем человеком, в руках которого в ту ночь был автомат Калашникова», – цитирует слова Машарипова, сказанные во время суда 18 февраля, турецкая газета Hurriyet.
Машарипов был арестован через 17 дней после террористического акта, как непосредственный исполнитель нападения на ночной клуб Reina.
Машарипов – один из 57 человек, задержанных по обвинению в причастности к нападению в ночном клубе Reina. Среди обвиняемых есть и его жена – Зарина Нуруллаева.
39 человек были убиты и 69 ранены в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле в ночь на 1 января 2017 года. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».