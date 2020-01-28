В Турции прокуроры просят исполнителю теракта в ночном клубе Рейна Абдукадыру Машарипову 1583 года тюрьмы

CentralAsia (UZ) - В Стамбуле идет судебный процесс по теракту в ночном клубе Рейна, в котором погибли 39 человек. Исполнителю - Абдулкадыру Машарипову, уроженцу Узбекистана, прокурор запросил от 1028 до 1583 лет заключения. Об этом сообщило турецкое издание Нaberturk.

Суд по делу против гражданина Узбекистана Абдулкадира Машарипова начался в декабре 2017 года в тюрьме Силиври в Стамбуле при усиленных мерах безопасности.

Год тому назад турецкая газета Hurriyet, сообщала, что гражданин Узбекистана Абдулкадир Машарипов, обвиняемый в террористическом нападении на ночной клуб Reina в Стамбуле, отрицает свою причастность к преступлению.

«Я не совершал это. Я не был тем человеком, в руках которого в ту ночь был автомат Калашникова», – цитирует слова Машарипова, сказанные во время суда 18 февраля, турецкая газета Hurriyet.

Машарипов был арестован через 17 дней после террористического акта, как непосредственный исполнитель нападения на ночной клуб Reina.

Машарипов – один из 57 человек, задержанных по обвинению в причастности к нападению в ночном клубе Reina. Среди обвиняемых есть и его жена – Зарина Нуруллаева.

39 человек были убиты и 69 ранены в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле в ночь на 1 января 2017 года. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».