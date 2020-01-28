Изменения в проекте CASA-1000 позволят Таджикистану увеличить объемы экспорта электроэнергии

CentralAsia (TJ) - Изменения, внесенные ранее в региональный проект CASA-1000, позволит Таджикистану увеличить объем экспорта электроэнергии в Пакистан и Афганистан. Как сообщил накануне на пресс-конференции министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода, согласно этим изменениям в строительстве ЛЭП – 500 кВ постоянного тока из Сангтуды (Таджикистан) до Пешавара (Пакистан) в Кабуле (Афганистан) конверторная подстанция строиться не будет, передает Avesta.



- То есть Пакистан будет получать таджикскую электроэнергию напрямую. Таким образом, вместо ранее заявленных 1000 МВт, Пакистан получит 1300 МВт электроэнергии из Таджикистана, – отметил министр.

Из подстанции Геран (Таджикистан) посредством ЛЭП 220 кВ таджикская электроэнергия в объеме 300 МВт будет поступать в Пули Хумри (Афганистан), что предусмотрено соглашением.

По словам заместителя министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Джамшеда Шоимзода, согласно проекту CASA-1000 и подписанным ранее соглашениям импорт электроэнергии рассчитан на период 15 лет. В этот срок планируется возврат инвестиции и получение прибыли. Также определена стоимость электроэнергии, которая будет поставляться в течение этого периода.

Дж. Шоимзода также отметил, что реализация проекта идет во всех странах-участницах проекта. В Таджикистане идет реализации проекта по части строительства ЛЭП и конверторной подстанции. Размещен заказ оборудования для строительства ЛЭП, часть которого поступила в страну.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта будут построены таджикский участок линии электропередачи переменного тока 500 кВ и Конвертерная подстанция в Сангтуде. Эти работы будут осуществлены шведской компанией АВВ и индийской компанией Kalpataru Power Transmission Ltd.

Индийская компания ранее приступила к предварительным работам по строительству таджикского участка ЛЭП переменного тока 500 кВ. Конвертерную подстанцию в Сангтуде, построит шведская компания АВВ.

Отмечается, что общая стоимость проекта составляет свыше $1 млрд. Расходы проекта распределены следующим образом: Таджикистан – $314 млн., Кыргызстан – $209 млн., Афганистан – $354 млн. и Пакистан – $209 млн.

В роли инвесторов в Таджикистане выступают международные финансовые институты – Всемирный банк (ВБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Исламский банк развития (ИБР), правительство Великобритании и другие.

В частности, на реализацию таджикского участка указанного проекта ВБ выделит $45 млн., ИБР- $70 млн., ЕБРР – $110 млн.