В Таджикистане опровергли информацию о погибших от коронавируса

CentralAsia (TJ) - Издание ittiloot.com 27 января сообщило о двоих погибших и сотнях заражённых от коронавируса в Таджикистане. Статью на этом сайте просмотрели около 30 тысячи раз.

"После прибытия самолета таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» из Китая, на борту скончался один из пассажиров, мужчина средних лет, личность неизвестна. Источник сообщил, что мужчина имел температуру уже на борту самолета. Погибшего вывезли в обход чтобы не сеять панику", - отмечалось в сообщении издания.

Позже авиакомпании «Сомон Эйр» на своём официальном сайте опубликовала опровержение этой информации, назвав эту информацию таджикских СМИ «фейковой».

"В связи с появившейся сегодня на сайте www.ittilootcom информации относительно якобы имевшего место летального исхода на борту рейса авиакомпании «Сомон Эйр» по маршруту из КНР в РТ, авиакомпания заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Авиакомпания пыталась связаться с редакцией сайта, однако, на сайте не указан контактный номер и адрес, по которому располагается редакция. В редакцию по электронной почте было отправлено письмо с требованием удалить фейковую информацию. Но и эти попытки оказались тщетными. В связи с этим, авиакомпания вынуждена дать опровержение посредством другим средств массовой информации и просит пассажиров не доверять информации, публикуемой на сайтах сомнительного характера", - отмечается в сообщении авиакомпании.

По последним данным, число жертв нового типа коронавируса в Китае возросло до 106. Об этом 27 января сообщило AFP со ссылкой на данные властей КНР. Общее число заразившихся заразившихся в КНР достигло 4 515.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стало известно в декабре 2019 года. В настоящее время вирус вышел за пределы Китая, случаи заболевания зафиксированы во многих странах мира, в том числе США, Канаде, Франции, Австралии, Германии, Японии.