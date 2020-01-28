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  28 января 2020
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Монголия начинает кампанию по продвижению отечественной продукции в преддверии лунного Нового года

CentralAsia (MNG) -  В понедельник, 27 января, правительство Монголии начало национальную кампанию по продвижению отечественной продукции в преддверии традиционного фестиваля Цагаан Сар или Лунного Нового года.

Кампания под названием «Давайте подарим отечественные товары» направлена на стимулирование продаж отечественных товаров и сокращение оттока валют во время национальных государственных праздников. Об этом говорится в заявлении Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, призывая граждан покупать отечественные товары в качестве подарков в лунный новый год Цагаан Сар.

В течение месячной кампании министерство и отечественные производители будут предоставлять людям информацию в СМИ и социальных сетях.
Цагаан Сар, самый важный праздник в Монголии, символизирует начало весны и конец зимы. Фестиваль проходит с 24 по 26 февраля этого года.

По данным Национального статистического управления страны, монголы тратят в среднем 357,3 млрд.монгольских тугриков (132 млн.долларов США) в год на покупку импортной продукции в качестве подарков в Лунный Новый год. (1 доллар США = 2706,2 монгольских тугриков).

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