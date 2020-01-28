Монголия получила оборудование для диагностики коронавируса 2019-nCoV

CentralAsia (MNG) - Монголия получила от Японии приборы диагностики нового вида коронавирусной инфекции который вспыхнул в Китае.

Новое оборудование для диагностики коронавируса было создано в соавторстве американских, немецких и японских ученых. Когда они обнаружили генетическую последовательность коронавируса, они создали аппарат, и первое оборудование было сделано в Японии.

2019-nCoV ( Wuhan coronavirus, Wuhan seafood market pneumonia virus — новый штамм коронавируса, выявленный в конце 2019 года во время вспышки пневмонии в Ухане 2019—2020 годов. Представляет собой одноцепочечный РНК-содержащий вирус, вызывающий заболевания дыхательных путей у людей.

Коронавирусы, к которым относится 2019-nCoV, обычно вызывают простуду, но к этому же семейству относятся опасные вирусы SARS-CoV и MERS-CoV, вызывающие тяжёлый острый респираторный синдром и ближневосточный респираторный синдром соответственно. Коронавирусная инфекция является зооантропонозной, то есть возможна передача от животных к человеку. Выяснено, что источником SARS-CoV были циветы, а MERS-CoV — одногорбые верблюды. Возможно, что и в случае 2019-nCoV источником инфекции являются животные — генетический анализ вируса выявил схожесть с коронавирусами, распространёнными среди подковоносых летучих мышей, однако пока достоверно не известно, являются ли они изначальным источником инфекции. Сейчас же основным способом распространения вируса является передача от человека к человеку.

По заявлению одного из ведущих экспертов Китая инкубационный период вируса может варьироваться от 2 до 12 дней, но в среднем составляет 7 дней. Пока неизвестно, являются ли заразными люди во время инкубационного периода, при бессимптомном течении вызываемой болезни или после выздоровления. На стадии инкубационного периода обнаружение вируса тепловизорами неэффективно.

По данному поводу министр здравоохранения Монголии Д.Сарангэрэл сообщила в конце прошлой недели, что «В связи с распространением нового инфекционного вируса в Китае для нас настоящим актуальным вызовом является вопрос о приобретении диагностических приборов. Высокоразвитые страны уже запустили в производство соответствующие оборудования. Что касается нашей страны, то в следующую неделю она получит необходимое оборудование из Японии и средства его приобретения будут выделены из правительственных финансовых резервов».

Вчера, 27 января японская сторона передала и вручила послу Монголии в Японии новое оборудование для диагностики коронавируса 2019-nCoV и уже сегодня эти обрудования и реагнанты прибыли в столицу Монголии.

Министерство здравоохранения и соответствующие органы в 21:30 в международном аэропорту Чингисхана получили оборудование для диагностики коронавируса 2019-nCoV от Японского института инфекционных заболеваний.