Верховный суд США разрешил ужесточить правила выдачи грин-карт

CentralAsia (CA) - Верховный суд США позволил администрации президента Дональда Трампа ужесточить правила выдачи грин-карт, передает Washington Post. Постановление Верховного суда разрешает отказывать в выдаче вида на жительство (грин-карты) тем, кто может полагаться на государственные программы социальной и медицинской поддержки.

Проблемы с получением разрешений на постоянное жительство могут возникнуть у людей, страдающих от "заболевания, которое может потребовать серьезного лечения" и "помешать иностранцу обеспечивать себя, посещать школу или работу".

Отрицательными характеристиками станут также отсутствие частной медицинской страховки и недостаточный уровень владения английским языком, не позволяющий "выйти на рынок труда".

Решение Верховного Суда позволит администрации проводить новую иммиграционную политику по всей стране, кроме штата Иллинойс, где решение суда низшей инстанции остается в силе.