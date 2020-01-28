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  28 января 2020
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Количество бедных людей в Узбекистане составляет 5 млн, - глава Сената Танзила Нарбаева

CentralAsia (UZ) -  27 января в Академии государственного управления состоялся учебный семинар для заместителей хокимов областей, а также глав районов и городов.

Как передает Кун.уз в ходе мероприятия выступила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.

«Президент не зря говорил о проблеме бедности, потому что в стране существует эта проблема. Я когда-то сама работала в социальной сфере, но нам запрещали говорить о бедности. Мы называли их «малообеспеченными», - сказала она.

Танзила Нарбаева сообщила, что в Узбекистане количество бедных людей составляет 5 млн человек.

«Если о проблеме говорят открыто, то надо принимать соответствующие меры», - отметила она.

Председатель Сената подчеркнула, что «каждая система должна выполнять свою работу на должном уровне». Кроме того, она предложила развивать предпринимательство на местах.

Напомним, президент Шавкат Мирзиёев в своем обращении к парламенту сообщил, что уровень бедности в стране составляет около 12-15 процентов.

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