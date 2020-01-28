Монгольские историки совершили поездку по памятникам Ирана

CentralAsia (MNG) - Группа историков из Монголии во время однодневного тура посетила древние места и памятники в Джовейне и Йогатае в восточной провинции Хорасан Разави.

Глава отдела культурного наследия, ремесленного и туристического бизнеса Джовейна Мохсена Салатини заявил 27 января, что группа из девяти человек изучает влияние монголов и последствия этого влияния, передает госагентство IRNA Ирана.

Он добавил, что монгольские туристы посетили Бахр-Абад, шейха Саада дина Мохаммада Хомави и некоторые другие туристические достопримечательности в Джовейне.

Джовейн имеет 69 исторических памятников, 12 из которых были зарегистрированы в списке национального наследия.

Джовейн является округом в провинции Разави Хорасан в Иране. Столица округа - Некаб. При переписи 2006 года население составляло 49 583, 12 982 семей. Уезд подразделяется на два района: Центральный округ и Атамалекский район. В округе только один город - Некаб.

Государство Хулагуидов — принятое в российском востоковедении обозначение державы, основанной чингизидом Хулагу и управлявшейся его потомками; в западной историографии обозначается как Ильханат. Самовольно созданное Хулагу во время завоевательного похода (1256—1260), государство было признано в 1261 году ханом Монгольской империи Хубилаем, даровавшим Хулагу титул ильхан («хан племени», в значении улсын хан).

Государство Хулагуидов включало в себя Иран, Арран, Ширван, Азербайджан, бо́льшую часть Афганистана, Ирак, Курдистан, Джезиру (Верхняя Месопотамия) и восточную часть Малой Азии (до р. Кызыл-Ирмак).

В Монгольском Иране, как и во всей Монгольской империи, монгольский язык был официальным и самым престижным, что признавалось и персидским автором XIII века Джувейни. В Государстве Хулагуидов монгольский в течение первых 50 лет был официальным языком и использовался как Хулагуидами, так и другими монголами и племенной аристократией. Далее употребление монгольского стало сокращаться, однако продолжилось даже при Джалаиридах.