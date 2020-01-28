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  28 января 2020
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Четверых прибывших из Китая госпитализировали в Казахстане с подозрением на ОРВИ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Четверых прибывших из Китая госпитализировали в Казахстане с подозрением на ОРВИ. Об этом сообщил глава Минздрава Елжан Биртанов, передает Tengrinews.kz.

- На сегодняшний день из КНР у нас приехало 25 858 человек, это граждане Казахстана и иностранные граждане. По всем данные передаются в Минздрав, и далее через Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг по месту жительства проводятся осмотры, контакты с гражданами. Температурящих больных прибыло 23, из этого числа четверо госпитализированы с подозрением на ОРВИ. Поскольку нет четких различий между вирусными инфекциями, поэтому мы госпитализируем с подозрением на ОРВИ, - сказал министр здравоохранения Елжан Биртанов на пресс-конференции в правительстве.

Биртанов добавил, что у госпитализированных взяты все необходимые анализы крови.

- В течение трех суток будет проводиться детальная диагностика. Начата соответствующая терапия, - пояснил глава Минздрава.

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