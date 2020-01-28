Перемены во власти России в видении депутата из Тывы

CentralAsia (MNG) - Депутат Верховного Хурала Тывы Андриан Ооржак ответил на вопросы журналистов о перемене во власти России.

- Вы сказали, что президент ответил на запрос общества на перемены. Регионам также нужно идти в ногу со временем. Когда идёт дождь и бушует ветер, всегда лучше укрепить основу дома, отремонтировать крышу, и заменить окна с зияющими дырами. Что вы имели в виду?

1. Вы, как восточный человек, конечно же, понимаете, о чем эта метафора... Высокая турбулентность, возникшая внутри России и вокруг России, есть следствие глобального экономического и финансового кризисов, передела сфер влияния в мире. Это также и социальные последствия кризиса от стагнации экономики внутри страны. И Послание Федеральному Собранию, и отставка федерального правительства есть ответы Владимира Путина на глобальные вызовы и запрос российского общества на перемены.

- Шолбан Кара-Оол высказал "В связи с отставкой федерального правительства нельзя брать паузу и ждать, когда назначат новых министров. Это в корне неправильная логика. Их функционал сохранен, и они исполняют обязанности, а планы об особых мерах по развитию Тувы остаются в силе, они закреплены в задачах федеральных министерств на 2020 и последующие годы. Это значит, что нам ни в коей мере нельзя расхолаживаться и сбавлять обороты, нужно работать с федеральными коллегами еще теснее и напористее. Поручил всем нашим министрам во главе с А.В.Брокертом провести ревизию протоколов и решений, принятых по каждому разделу и проекту индивидуального плана развития республики. Все они должны быть у нас на руках. Это та документальная основа, с которой мы продолжим работу над планом с новым составом Правительства РФ". Что вы думаете об этом?

2. Механизмы региональной политики, реализации государственных программ в рамках национальных проектов, в том числе для развития инженерных и социальных инфраструктур, не могут быть изменены в один день. Например, в декабре 2019-го года экс премьер-министр России резко раскритиковал главу Тувы в связи с отставанием по вводу в строй объектов социальной сферы. Руководитель региона должен был сделать из этой критики выводы и принять соответствующие меры. Последовала отставка тувинского правительства, но до сих пор новый кабинет министров до конца не сформирован. Республике срочно нужно сформировать эффективное новое правительство, а Верховный Хурал должен исполнять свои контрольные функции - и только в этом случае средства федерального бюджета, направляемые на развитие республики, могут реализовываться эффективно.

- Монголы, кто комментирует в интернете назначение М.В. Мишустина, называют его технократом. А сами россияне как думают?

3. В большинстве российских СМИ премьер-министра В. М. Мишустина характеризуют не просто как технократа, но как технократа в финансовой сфере. Он один из первых в российской власти сторонников цифровизации. Он сумел за девять без малого лет реорганизовать налоговое ведомство в современную и технологичную службу, применяющую в своей работе лучшие мировые практики. Несомненно, мировой тренд по цифровизации для России пойдет только на пользу.

- ЛДПР что-то намерена делать или продвигать кандидатуру в регионе?

4. Очень показательны сентябрьские выборы 2019-го года в двух субъектах РФ - в Хабаровском крае и в Республике Тыва. В Хабаровском крае ЛДПР победила нокаутом - кандидаты от ЛДПР вынесли всех "вперед ногами". В Туве ЛДПР тоже имела оглушительный успех. И если бы у нас выборы были более-менее прозрачными и честными, а избирательная система работала по закону, у нас были бы парламентское оппозиционное большинство в Верховном Хурале.

- Конституционные изменения что-то дадут?

При проведении кадровых расстановок в новом кабинете министров российского правительства президент и премьер-министр, разумеется, учитывали огромный опыт Сергея Шойгу. Ведь недаром он является старейшим министром в современной истории России. Как заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на приеме в Кремле по случаю Дня Конституции: "Основной закон России является развивающимся правовым механизмом, а не закостенелой конструкцией". Госсовет существует с 2000-го года, но др 2020 года его статус не был прописан в Конституции. В результате реформы Госсовет станет конституционным органом. Этот реформационный процесс можно рассматривать как своего рода определенным прогрессом. В результате равномерного распределения полномочий должен будет достигнут оптимальный баланс между различными ветвями власти и государственными органами.