В Узбекистане нуждающиеся в гемодиализе вновь сталкиваются с трудностями - СМИ

CentralAsia (UZ) - Из-за технических неполадок в единственном государственном отделении гемодиализа на базе больницы скорой медицинской помощи города Самарканда более 160 пациентов вынуждены получать лечение в больницах других областей. Об этом сообщает centralasian.org.

Мать одного из пациентов говорит, что проблемы с исправностью аппаратов в отделении гемодиализа на базе больницы скорой медицинской помощи города Самарканда начали возникать с октября прошлого года.

– Моя дочь с октября прошлого года получает гемодиализ. Она должна получать гемодиализ через каждые три дня. В отделении гемодиализа мы смогли получить лечение всего лишь один или два раза, а потом сломались фильтры, обеспечивающие водой аппараты гемодиализа. В результате нам пришлось поехать в больницу в Чирчике (город в Ташкентской области – Ред.). Там дочь лежала целый месяц и получала гемодиализ. В ноябре мы вернулись домой, так как нам сказали, что аппараты для гемодиализа в отделении гемодиализа в Самарканде снова заработали. Но с прошлого вторника эти аппараты снова не работают. Теперь нам приходится два раза в неделю ездить в Джизак, чтобы получать гемодиализ. Однако дорога сильно выматывает мою больную дочь, – говорит собеседница.

По ее словам, в больнице Самарканда имеется всего лишь четыре аппарата для гемодиализа, а в лечении нуждаются более 160 человек.

– Два из четырех имеющихся аппаратов очень старые. Из-за нехватки аппаратов для гемодиализа некоторым пациентов приходится до ночи ждать своей очереди. К примеру, недавно нам с дочкой пришлось ждать до 11 часов ночи, чтобы получить необходимое лечение, которое длилось 3,5 часа. В итоге мы вернулись домой в 3 часа ночи. Это очень тяжко для больного человека, – жалуется мать пациентки из Самарканда, нуждающейся в гемодиализе.

Один из врачей отделения гемодиализа на базе больницы скорой медицинской помощи города Самарканда, пожелавший остаться неизвестным, подтвердил слова нашей собеседницы о том, что аппараты для гемодиализа часто выходят из строя.

По словам врача, в области действительно ощущается дефицит мастеров по ремонту аппаратов для гемодиализа. Врач также добавил, что в Самарканде имеется частная клиника гемодиализа «Zartek», куда пациенты могут обратиться, в случае возникновения проблем с аппаратами в государственной больнице.

Однако родственники пациентов жалуются на дороговизну лечения гемодиализом в частной клинике «Zartek».

– Один сеанс лечения гемодиализом в частной клинике «Zartek» стоит 796 тысяч сумов (80 долларов). Нужно заплатить 1 миллион 600 тысяч сумов, если за одну неделю больному нужно получить два сеанса лечения. За месяц лечения в частной клинике потребуется около 700 долларов. Откуда больным и их семьям взять такие деньги на лечение гемодиализом? Мы от безысходности были вынуждены один-два раза обратиться в эту частную клинику, – говорит родственник одного из пациентов.

Один из чиновников Министерства здравоохранения Узбекистана сообщил, что на сегодняшний день в республике насчитывается 2600 пациентов, нуждающихся в гемодиализе.