Генпрокурор Таджикистана выступил за отмену моратория на смертную казнь

CentralAsia (TJ) - Генеральный прокурор Таджикистана Юуф Рахмон 28 января на встрече с журналистами заявил, что выступает за отмену моратория на смертную казнь в стране, передает Азия-Плюс.



«Только по обвинению в терроризме в 2019 году к уголовной ответственности были привлечены более 100 человек из числа лиц, ранее отбывших сроки лишения свободы. Не исправимы они. Мы привлекаем их повторно. К сроку, который они отбывают, мы можем добавить максимум два-три года. Они вновь совершают преступление», – рассказал генпрокурор.

Напомним, в 2016 году Юсуф Рахмон предложил расширить применение смертной казни на совершивших тяжкие и жестокие преступления, в том числе на террористов, изменников родины и попытавшихся совершить госпереворот.