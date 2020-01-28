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  28 января 2020
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Генпрокурор Таджикистана выступил за отмену моратория на смертную казнь

CentralAsia (TJ) -  Генеральный прокурор Таджикистана Юуф Рахмон 28 января на встрече с журналистами заявил, что выступает за отмену моратория на смертную казнь в стране, передает Азия-Плюс.

«Только по обвинению в терроризме в 2019 году к уголовной ответственности были привлечены более 100 человек из числа лиц, ранее отбывших сроки лишения свободы. Не исправимы они. Мы привлекаем их повторно. К сроку, который они отбывают, мы можем добавить максимум два-три года. Они вновь совершают преступление», – рассказал генпрокурор.

Напомним, в 2016 году Юсуф Рахмон предложил расширить применение смертной казни на совершивших тяжкие и жестокие преступления, в том числе на террористов, изменников родины и попытавшихся совершить госпереворот.

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