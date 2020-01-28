Монголия и Беларусь будут развивать сотрудничество в области транспорта и логистики

CentralAsia (MNG) - Монголия и Беларусь подписали меморандум о сотрудничестве сроком на 5 лет. Подписи под документом поставили сегодня в Минске министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко и министр развития дорог и транспорта Монголии Бямбасурэнгийн Энх-Амгалан.

Меморандум предполагает развитие взаимодействия между странами и реализацию совместных проектов. Также заключена договоренность поддерживать инвестиции для обеспечения свободных условий в сфере осуществления перевозок в области транспорта и логистики.

«Монголию и Беларусь связывают довольно хорошие взаимоотношения, - отметил по итогам встречи Алексей Авраменко. - Особенно, если мы говорим про совместные проекты в сфере транспорта". Между странами осуществляются поездки автомобильным транспортом. За 2019 год белорусскими перевозчиками использовано 744 универсальных разрешения (на 24,2% больше, чем в 2018 году), монгольскими - 334 разрешения (на 51,1% больше). Что касается сотрудничества в области железнодорожного транспорта, то оно развивается поступательно. В прошлом году в сообщении Беларусь - Монголия перевезено более 50 тыс. т грузов, по сравнению с 2018 годом это на 7% больше. "Сегодня мы говорили о том, что имеем резервы в части увеличения транзита железнодорожным транспортом, в первую очередь речь идет о контейнерных перевозках», - сказал Алексей Авраменко. Их, по оценкам сторон, можно увеличить кратно - возможности для этого имеются.

Среди обсуждаемых вопросов есть также ряд предложений в авиационной сфере, обучении специалистов. Монгольская сторона заинтересована в приобретении белорусской дорожно-строительной и техники МАЗ. Также зарубежным партнерам интересен опыт Беларуси по вопросам, связанным с содержанием и ремонтом дорог, передает BelTA.

Как было отмечено, в мире все более широко применяются холодные ресурсосберегающие технологии для ремонта и содержания автомобильных дорог. Беларусь располагает возможностями их применения. Адаптацией, разработкой и сопровождением работ по внедрению технологий занимается государственное предприятие "БелдорНИИ". В этой связи монгольской стороне было предложено провести работы по адаптации холодных технологий применительно к погодно-климатическим условиям, материалам и механизмам Монголии, а также организовать обучение специалистов на базе белорусских организаций.