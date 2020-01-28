По делу о нападении на погранзаставу «Ишкобод» в Таджикистане задержаны 20 человек

CentralAsia (TJ) - Уголовное дело по факту террористического нападения на погранзаставу «Ишкобод» находится на стадии расследования, – сообщил журналистам 28 января генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон.

По его словам, часть террористов была ликвидирована на месте инцидента, другая часть задержана. Также задержаны другие лица, причастные к данному преступлению, передает Avesta.

- В ближайшие дни уголовное дело по факту данного теракта будет направлено в суд. Мы не можем раскрыть детали дела в интересах следствия, – отметил генпрокурор.

По его данным, по делу о нападении на пограничную заставу «Ишкобод» задержаны порядка 20 человек. Среди них те, кто принимал непосредственное участие в нападении, как и те, кто причастен к его организации.

Напомним, в ночь на 6 ноября 2019 года было совершено нападение на пограничную заставу №4 «Ишкобод» погранотряда «Султонобод» на таджикско-узбекской госгранице, в 60 км от Душанбе.

По официальной информации, в ходе спецоперации силовых структур Таджикистана нападавшие были нейтрализованы: 15 из них были убиты, пятеро задержаны. В ходе спецоперации, по официальным данным погибли прапорщик и участковый милиционер.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка “Исламское государство” (запрещена в Таджикистане).