В Японии подтвердили заражение коронавирусом, не связанное с Китаем

CentralAsia (CA) - Власти Японии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом в стране, не связанный с поездками в Китай, передает Kyodo.

Министр здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии Кацунобу Като заявил, что этот случай не имеет отношения к лицам, прибывшим недавно из Китая.

По последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались