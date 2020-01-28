В Японии подтвердили заражение коронавирусом, не связанное с Китаем
- Азия и мир, общество
- 15:45, 28 января 2020
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CentralAsia (CA) - Власти Японии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом в стране, не связанный с поездками в Китай, передает Kyodo.
Министр здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии Кацунобу Като заявил, что этот случай не имеет отношения к лицам, прибывшим недавно из Китая.
По последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались