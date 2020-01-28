В Монголии объявлен общенациональный карантин из-за ситуации в Ухани

CentralAsia (MNG) - В ответ на угрозу коронавируса в Ухане правительство Монголии объявило о полном карантине для университетов, средних школ и детских садов по всей стране с понедельника (27 января) до 2 марта.

Кроме того, публичные мероприятия запрещены, а места массовых собраний от игровых центров до кинотеатров будут закрыты в течение периода карантина.

Министр образования, культуры, науки и спорта Монголии Ё.Баатарбилег издал указ о том, что во время карантина по телевидению будет вестись обучение в средней школе.

Первый частный новостной сайт в Монголии www.news.mn предложил сотрудничать с различными учреждениями в проведении уроков для учеников и студентов в этот период.