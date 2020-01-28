МИД: В Ухане находятся 46 таджикских студентов. С ними установлен постоянный контакт

CentralAsia (TJ) - Посольство Таджикистана в Китае находится в постоянном контакте с гражданами РТ, находящимся в различных провинциях КНР.

Как сообщили «Авеста» в департаменте информации МИД Таджикистана, в настоящее время в городе Ухань находятся 46 таджикских студентов.

Уточняется, что некоторые из них приехали в Ухань из других регионов Китая в туристических целях.

“Посольство Таджикистана в КНР находится в постоянном контакте с властями страны пребывания, правительством провинции Хубэй и города Ухань, а также с ВУЗами, где обучаются граждане Таджикистана”, – отметил источник.

По данным дипломатического представительства Таджикистана в Китае, среди граждан РТ в КНР случаев заряжения новым коронавирусом не зарегистрировано.

На сайте посольства Таджикистана в Китае размещено обращение к гражданам РТ в КНР, которые в экстренном случае могут связаться с ответственными сотрудниками посольства: Сухроб Кодиров (+86 18511786686); Амриддин Носиров (+86 18514270747) и Фаромуз Пирмухамедов (+86 13522787975).

В Таджикистане к сегодняшнему дню не зарегистрировано ни одного случая заражения новым коронавирусом, сообщил сегодня пресс-центр министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ.

В аэропортах и на границах работают санитарно-карантинные пункты, которые непосредственно подчиняются Минздраву.

В случае, если ВОЗ объявит тревогу в связи с распространением нового коронавируса, то деятельность этих санитарно-карантинных пунктов будет переведена на круглосуточный режим.

Также отмечается, что в международных аэропортах республики установлены тепловизоры и термосканеры, через которые проходят пассажиры, прибывающее из Китая.

Между тем, как ранее сообщалось, с 23 января авиасообщение между Таджикистаном и Китаем временно приостановлено до 2-4 февраля.

При этом, как отмечают представители авиакомпаний «Сомон Эйр» и Южно-китайские авиалинии, данная мера не связана коронавирусом, а вводится ежегодно в связи с празднованием Китайского нового года.

По последним данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, которые приводят СМИ, число умерших в Китае в результате заражения новым коронавирусом достигло 80 человек, число заболевших выросло до 2744 человек.

Сообщается, что в провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса, от заболевания умерли 76 человек, общее число заболевших там выросло до 1423 человек.