Узбекистан и Афганистан в Берлине обсудили двусторонние отношения

CentralAsia (UZ) - 27 января находящийся в Берлине с рабочим визитом министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с заместителем министра иностранных дел Афганистана Мирвайсом Набомом.

Обсуждены актуальные вопросы узбекско-афганской повестки дня, а также ситуация в регионе, сообщила пресс-служба МИД.

В ходе обмена мнениями была подчеркнута заинтересованность узбекской стороны в установлении мира и стабильности в Афганистане, готовность содействовать запуску межафганских мирных переговоров.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства Афганистана выразил благодарность руководству Узбекистана за последовательные шаги по вовлечению его страны в интеграционные процессы в регионе, оказанию практического содействия в реализации важных для экономики ИРА инфраструктурных проектов.