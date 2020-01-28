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  28 января 2020
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Узбекистан и Афганистан в Берлине обсудили двусторонние отношения

CentralAsia (UZ) -  27 января находящийся в Берлине с рабочим визитом министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с заместителем министра иностранных дел Афганистана Мирвайсом Набомом.

Обсуждены актуальные вопросы узбекско-афганской повестки дня, а также ситуация в регионе, сообщила пресс-служба МИД.

В ходе обмена мнениями была подчеркнута заинтересованность узбекской стороны в установлении мира и стабильности в Афганистане, готовность содействовать запуску межафганских мирных переговоров.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства Афганистана выразил благодарность руководству Узбекистана за последовательные шаги по вовлечению его страны в интеграционные процессы в регионе, оказанию практического содействия в реализации важных для экономики ИРА инфраструктурных проектов.

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