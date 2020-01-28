Компания из Азербайджана планирует построить завод в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Азербайджанское ООО «Азертехнолайн» планирует построить завод по производству полиэтиленовых труб в Узбекистане, сообщают местные СМИ.

Возможность реализации данного проекта обсуждалась 24 января в ходе встречи директора «Азертехнолайн» Мамеджафара Мамедова с начальником отдела по содействию открытию бизнеса и поддержке инвесторов во взаимодействии с госорганами Агентства по привлечению иностранных инвестиций (АПИИ) Бекзодом Баходыровым.

«Мамедов сообщил, что в Узбекистане к настоящему времени открыт офис продаж продукции Азертехнолайн, но появился интерес к строительству в стране завода по производству полиэтиленовых труб. В рамках проекта компания намерена выделить порядка $300-400 тыс., что позволит создать 30- 40 новых рабочих мест», - отмечается в информации.

Как передает Интерфакс, в ходе встречи азербайджанская сторона запросила информацию о предоставляемых льготах и преференциях, а также о процентных ставках и условиях предоставления банковских кредитов для иностранных инвесторов в Узбекистане, и наиболее подходящую территорию для строительства предприятия.

«Агентством было предложено осуществить строительство завода на территории СЭЗ в Бухарской, Самаркандской или в Ташкентской областях. Баходиров также заявил, что информация о предоставлении банковских кредитов и особенности ведения деятельности в СЭЗ будет подготовлена и предоставлена представителям компании. По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству», - говорится в сообщении.